Economia “Não substitui, e sim potencializa o trabalho da pessoa”, diz gerente do IEL Ferramenta pode colaborar com uma comunicação mais efetiva e rápida recorrendo à inteligência artificial, afirma especialista.

Um case sobre como um professor de tecnologia pode colaborar com uma comunicação mais efetiva e rápida recorrendo à inteligência artificial de conversação (IAC). Assim Joel Matos, gerente de Tecnologia e Inovação no IEL Goiás, professor e pesquisador na UFG e CTO na HealthTech SAZ Saúde, define o teste feito a partir de perguntas enviadas pelo POPULAR. Ele inseriu as ...