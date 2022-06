Economia Número de declarações de Imposto de Renda bate recorde em Goiás Entrega dentro do prazo ultrapassou 7,7% a estimativa da Receita Federal; aumento vegetativo da população está entre os motivos para marca

O número de declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física bateu recorde em Goiás. A entrega dentro do prazo superou a estimativa em 7,7%. Ao todo, a Receita Federal divulgou que foram recebidas 1.171.776 declarações até meia noite desta terça-feira (31). No ano passado, foram 1,08 milhão de entregas dos contribuintes no Estado. No País, a expectativa também...