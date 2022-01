Economia Na contramão do Brasil, setor de serviços recua em Goiás

O volume do setor de serviços em Goiás praticamente se manteve estável em novembro de 2021, na comparação com outubro, com recuo de 0,2%, informou nesta quinta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em sentido oposto, o setor de serviços cresceu 2,4% no Brasil. A alta nacional veio após dois meses consecutivos de queda. E o resultado ficou acim...