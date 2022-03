Atualizada às 22h10

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.463 da Mega-Sena nesta quarta-feira (16), o prêmio acumulou. No próximo sábado (19), o concurso 2464 tem prêmio estimado em R$ 190 milhões, o quinto maior da história dos concursos regulares da Mega-Sena.

Veja as dezenas sorteadas: 11 - 16 - 31 - 37 - 42 - 51.

A quina teve 281 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 51.216,19. A quadra teve 20.541 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.000,90.