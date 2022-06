O prêmio da Mega-Sema acumulou em R$ 70 milhões depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.492, realizado na noite deste sábado (18), em São Paulo. Os números sorteados foram 10 - 30 - 31 - 33 - 42 - 52.

A quina teve 65 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 71.634,15. A quadra teve 6.645 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.001. O próximo concurso acontece na na quarta-feira (22).

Como apostar na Mega-Sena



Para apostar na Mega-Sena, é necessário realizar a aposta até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Leia também:

• Setor imobiliário em Goiás adota cadastro positivo de práticas sustentáveis

• Postos já começam a receber gasolina com preço mais alto em Goiás