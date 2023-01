O programa Nota Fiscal Goiana (NFG) sorteou na manhã desta quinta-feira (26) os ganhadores da primeira edição neste ano de 2023. Os maiores prêmios são das cidades de Goiânia, Anápolis e Cidade Ocidental. O valor pago variou entre R$ 50 mil e R$ 500.

O prêmio principal no valor de R$ 50 mil foi para Júlio Toshio, de Goiânia. Depois foram sorteados três ganhadores que vão embolsar R$ 10 mil cada: Ivete Rodrigues da Cunha (Anápolis), Alexandra Costa Davi (Goiânia) e Rosa Maria Xavier Sales (Cidade Ocidental). Outros quatro ganhadores foram comtemplados com o valor de R$ 5 mil. Finalizam a lista 50 ganhadores de R$ 1 mil e 100 ganhadores com prêmios de R$ 500 cada.

A Secretaria da Economia informou que ao todo foram gerados 3.227.561 bilhetes. O sorteio foi realizado pelo coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula. A lista completa do sorteio pode ser conferida no site da Secretaria de Economia.

O resgate do prêmio deve ser feito no site da NFG, onde o cidadão deve fazer o login em sua conta. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias, como explicou Leonardo Vieira.

“No quadro ‘premiação’ ele vai ver os dados do sorteio e o valor. Em seguida é só clicar no botão ‘resgatar’, preencher os dados bancários e em até 30 dias ele recebe o dinheiro por transferência bancária. Nós enviamos três e-mails aos ganhadores e o resultado fica disponível no site da Secretaria da Economia”, disse Leonardo.

Cadastro

Quem ainda não tem cadastro no site da Nota Fiscal Goiana deve fazer o registro para começar a concorrer aos prêmios. Depois do cadastro feiro é só pedir pedir o CPF na nota fiscal em cada compra e torcer. A cada R$ 100 em compras é gerado um bilhete, que vale 1 ponto.



Desconto no IPVA

Além de concorrer todos os meses a prêmios em dinheiro, a pessoa ainda ganha desconto no IPVA, que pode variar de 5% a 10%. O desconto é proporcional ao valor das notas fiscais. Até novembro do ano passado quase 500 mil proprietários de veículos conseguiram redução de até 10% no imposto.