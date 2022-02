Economia Nova diretoria do Sindilojas-GO quer elevar a qualificação para o comércio A eleição ocorreu com chapa única, fruto de um consenso entre os empresários após quase um ano de negociações

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) elegeu neta terça-feira (22) sua nova diretoria para o quadriênio 2022-2026, que tem como presidente o empresário Cristiano Caixeta, que atua há 22 anos no ramo calçadista da capital, com cinco lojas e uma indústria. Segundo ele, a nova diretoria garante representatividade ampla das 45 mil empresas do...