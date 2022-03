Economia Nova empresa pode ter outras regras e taxas

A liquidação extrajudicial do Consórcio Govesa foi anunciada pelo Banco Central em novembro do ano passado. Agora, caso os consorciados optem por dar prosseguimento aos planos em uma nova administradora, a advogada Tamara Cardoso lembra que eles continuarão contribuindo normalmente. “As operações seguem como antes, inclusive com a contemplação de consorciados”, destaca.Porém...