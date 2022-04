Uma nova modalidade de lotérica, a “+ Milionária”, foi autorizada para a Caixa Econômica Federal (CEF). A portaria instituindo a novidade foi aprovada nesta segunda-feira (18) e publicada no Diário Oficial da União (DOU). Ela entra em vigor no próximo dia 2 de maio.

O primeiro sorteio da “+ Milionária”, que será semanal, ainda não tem data prevista e deverá ser definido pela Caixa. A aposta simples será no valor de R$ 6. Essa nova modalidade possui duas matrizes, na primeira o apostador deve escolher 6 números, de 1 a 50. Na matriz II, dois números devem ser escolhidos.

A maior premiação será destinada ao apostador que acertar as 8 dezenas sorteadas. As apostas poderão ser realizadas nas casas lotéricas, por meio do site Loterias Online da Caixa e nos aplicativos da Loterias Caixas.

