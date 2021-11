Economia Nova variante da Covid derruba petróleo, criptomoedas e bolsas no mundo todo Pouco se sabe sobre a variante, detectada na África do Sul, em Botswana e em Hong Kong, mas cientistas dizem que ela tem uma combinação atípica de mutações

O temor de uma nova variante do coronavírus possivelmente resistente a vacinas vem derrubando as bolsas no mundo ao longo desta sexta (26) com a fuga de ativos arriscados. Às 11h58, o Ibovespa, índice de referência para a Bolsa de Valores brasileira, recuava 3,64%, a 101.957. O dólar comercial avançava 0,61%, a R$ 5,5990. Na máxima do dia, a divisa chegou a salt...