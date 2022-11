O Popular foi o vencedor nas categorias Jornalismo Impresso e Fotojornalismo do 16º Prêmio Fieg de Comunicação, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Em solenidade realizada neste sábado (19), foram reconhecidos, com prêmios em dinheiro que variaram de R$ 4 mil a R$ 10 mil, onze trabalhos da imprensa nas categorias Radiojornalismo, Fotojornalismo, Webjornalismo, Telejornalismo e Jornalismo Impresso.

Na categoria Jornalismo Impresso, as repórteres Lúcia Monteiro e Katherine Alexandria conquistaram, por meio de suas matérias, a 1ª e a 2ª colocação, respectivamente. Já na categoria Fotojornalismo, Wildes Barbosa ficou com o 1º lugar, e Wesley Costa, com o 2º. Em sua 16ª edição, o prêmio abordou as temáticas “As Transformações que o Sistema Indústria realiza na vida das pessoas e na economia do Estado”, e o tema especial “Senai Goiás, 70 anos: futuro desde o começo”.

Além do Popular, a Organização Jaime Câmara (OJC) recebeu premiações pela TV Anhanguera, na categoria Telejornalismo, com reportagens de Patrícia Bringel e André Martins, 1º e 2º lugar, respectivamente, e pela CBN Goiânia, na categoria Radiojornalismo, com o 1º lugar de Nathália Lima.

Os trabalhos inscritos foram avaliados por uma Comissão Julgadora constituída por profissionais de renomada experiência e representantes do meio acadêmico, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além de dirigentes do Sistema FIEG.

Na solenidade de premiação e representando o presidente da Fieg, Sandro Mabel, o vice-presidente Emílio Bittar saudou os profissionais de imprensa, reconhecendo sua importância no desenvolvimento do setor produtivo goiano, ao divulgar informações sobre as ações desenvolvidas pelo Sistema Indústria.

