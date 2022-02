Economia Ocidente corta bancos russos de sistema financeiro global Aliados do G7, grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, dizem ter removido algumas instituições do Swift, mas não especificam quais

Líderes do G7 — grupo dos sete países mais industrializados do mundo — disseram neste domingo (27) que aliados ocidentais decidiram cortar “certos bancos russos” do Swift, sistema global de pagamentos A declaração, feita em texto conjunto e publicada pela presidência da França, não especificou quais bancos russos foram afetados pela decisão. O comunicado acresce...