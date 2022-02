Economia Ocupação deve ser 30% menor com a suspensão de festas

O diretor do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, prevê uma queda de 30% na ocupação e no faturamento dos hotéis dos principais destinos do carnaval no Brasil, principalmente por causa da suspensão das festas de rua. Com a proibição do carnaval de rua e a c...