Economia Oferta de crédito e juros altos agravam endividamento A Lei 14.181 prevê que a pessoa superendividada pode solicitar a renegociação em bloco das dívidas no tribunal de Justiça do seu estado

Quando não utilizado com inteligência, o crédito pode se tornar um grande vilão do endividamento. O alerta é do economista e professor da PUC Goiás, Edilson Aguais. Ele lembra que, após o início da pandemia, o governo reduziu a taxa do compulsório e do redesconto pelo Banco Central, para aumentar a liquidez e os recursos disponíveis para empréstimo no mercado. “Mas i...