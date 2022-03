Economia Oferta e preços de fertilizantes preocupam produtores goianos A suspensão das exportações pela Rússia gera preocupação quanto ao plantio da safra 2022-2023, no segundo semestre, mas só se o conflito persistir por muito tempo

A recomendação da Rússia para que seus produtores de fertilizantes suspendam as exportações aumentou a preocupação quanto à disponibilidade e preços do insumo. O mercado brasileiro ainda está abastecido para os próximos meses, mas a oferta vai depender de quanto tempo deve durar o conflito. Mas esta situação confortável só vai até o início do plantio da próxima safra 2...