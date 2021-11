Economia Ofertas em Goiânia: Extra antecipa Black Friday para fechar lojas Descontos anunciados chegam a 50% até 23 de novembro, antes do encerramento da bandeira

Com o encerramento do formato de hipermercados da bandeira Extra, anunciado no último mês de outubro, a rede iniciou uma queima de estoque em todas as suas unidades no País, inclusive de Goiânia, numa antecipação de sua tradicional Black Friday. A promoção tem foco nas categorias de eletro, bazar e têxtil e os descontos prometidos chegam até 50%, até 23 de novembro...