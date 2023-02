Economia Oncoclínicas vai investir R$ 145 milhões em Goiânia Cancer Center Goiânia promete ser um dos mais importantes centros de assistência de alta complexidade em oncologia da Região Centro-Oeste e deve começar a operar no início de 2026

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos anunciou que vai investir R$ 145 milhões em um novo complexo hospitalar de excelência e centro integrado de tratamento do câncer em Goiânia. O Cancer Center Goiânia, que promete ser um dos mais importantes centros de assistência de alta complexidade em oncologia da Região Centro-Oeste, deve começar a operar no início de 2026...