Economia Onda de frio faz vendas aumentarem na Região da 44, em Goiânia Associação de empresários relata crescimento de 20% na procura por roupas de inverno em comparação com o ano passado; preço está cerca de 18% mais alto

O frio chegou e esquentou as vendas de roupas de inverno em Goiás. Somente na Região da 44, as vendas aumentaram cerca de 20%, segundo dados da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), em comparação com o mesmo período do ano passado. Porém, os clientes que procuram as peças tanto no varejo como no atacado têm encontrado também preços mais altos do que os praticados e...