Economia Operadora de telefonia promete 4G a todas as cidades até 2023 em Goiás Vice-presidente de Tecnologia da TIM explica que expansão ocorre com a migração de 1,2 milhão de clientes goianos da Oi Móvel

Após a compra de parte da Oi Móvel, em abril deste ano, a TIM absorveu 1,2 milhão de clientes somente em Goiás. Com maior cobertura da internet de quarta geração no estado, o vice-presidente de Tecnologia da TIM, Leonardo Capdeville, afirmou para O POPULAR que a operadora levará a conexão 4G a todas as cidades goianas até 2023. Um salto que já teve início com a ...