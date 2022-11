O restaurante Outback Steakhouse está ofertando 20 vagas de emprego para as unidades de Goiânia. Os salários não foram divulgados pela empresa, foi anunciado que são compatíveis com cada função além de benefícios como sistema de plano de carreira e participação nos resultados.

As vagas oferecidas pela rede de restaurantes são para recepcionista, auxiliar de cozinha, bartender, auxiliar de limpeza. A empresa informou que não é preciso ter experiência em nenhuma das funções, pois o colaborador vai receber todo treinamento necessário depois de contratado.

As unidades do Outback na capital são nos seguintes locais: Flamboyant, na Avenida Jamel Cecílio, 3.300, Jardim Goiás; Goiânia Shopping na Avenida T-10, 1300, Setor Bueno e no Passeio das Águas Shopping, na Avenida Perimetral Norte, 8303, Jardim Diamantina.

Os interessados devem comparecer à uma das unidades portando documentação pessoal de segunda à sexta-feira das 15h às 17h para preencher uma ficha currículo da empresa.

