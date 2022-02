Economia Pacheco adia votação sobre combustíveis, e Lira quer afastar PECs Presidentes do Senado e da Câmara buscam chegar a um “denominador comum” para tramitação veloz; propostas devem ser votadas na terça-feira (22)

Por falta de consenso em torno do tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar a votação das propostas legislativas que tinham como objetivo diminuir o preço dos combustíveis.Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que, se houver convergências entre as duas Casas nos textos sobre o tema, as PECs (propostas de emenda à Consti...