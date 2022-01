Economia Pacheco fala em votar projeto que segura preços de combustíveis Após críticas de Arthur Lira (PP), proposta de estabilização de valores do petróleo e derivados deve ser retomada no Senado depois do recesso

Após as críticas recentes do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira (17) que pretende colocar em votação uma proposta para segurar a alta dos preços dos combustíveis na volta do recesso parlamentar, em fevereiro.O projeto de lei que será analisado pelos senadores, no entanto, não é o que...