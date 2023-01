O prazo para pagamento parcelado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) termina na próxima sexta-feira (20). Os donos de veículos com placas finais 6, 7, 8, 9 e 0 que optaram pelo pagamento em até dez vezes já podem pagar a primeira parcela.

De acordo com o calendário, o pagamento da primeira parcela do IPVA começou pelos veículos de placa final 6, na última segunda-feira (16). Em seguida, placas final 7, na terça-feira (17) e final 8, na quarta-feira (18).

Na sequência, final 9 (dia 19). Por último, os automotores de placa final 0, cujos proprietários têm até dia 20 de janeiro para realizar o pagamento parcelado do IPVA. O Calendário de pagamento do IPVA e de licenciamento dos veículos para o ano de 2023 está disponível no site da Economia.

Pagamento parcelado do IPVA

Segundo o Governo de Goiás, para os veículos com finais de placa 1 e 2, o IPVA pode ser quitado em até nove parcelas. O calendário prevê que o pagamento do imposto para os veículos de placas final 3 até zero pode ser feito em até dez parcelas.

Com o prazo alongado de pagamento do tributo, a data limite para quitar o IPVA à vista, em parcela única, o que inclui o Licenciamento Anual do Detran, ocorrerá de setembro a outubro.

