Economia Pandemia acelera adesão do varejo ao phygital em Goiás Vendas que unem o mundo físico com o digital ganham mais espaço e novas lojas inovam nas propostas de interação com consumidor

A pandemia de Covid-19 acelerou a adesão de lojas do varejo ao chamado phygital, nome dado à experiência que une o mundo físico com o digital. Com isso, tem se tornado mais comum encontrar, especialmente nos shoppings, novas experiências de compra. No último dia 18, por exemplo, a Fast Shop lançou uma nova unidade em Goiânia com a modalidade Scan, Pay e Go, no Shoppi...