Economia Para especialistas, juros altos são maior problema para liberação de empréstimos do FCO

Para Leandro Reis Bernardes, consultor especializado em captação de recursos da Prátika Empresarial e diretor da Acieg, a variável de maior peso para liberação dos empréstimos do FCO são os juros altos. Ele prevê que, com a possibilidade de opção por taxas pré-fixadas, 95% dos empresários com financiamentos liberados de 2018 pra cá devem migrar suas parcelas ainda a vencer....