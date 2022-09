Economia Para Henrique Meirelles, moedas digitais são o futuro Novo conselheiro de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, vai atuar para regulamentação deste mercado

O goiano Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Brasil e ex-ministro da Fazenda, deve ajudar a regulamentar o mercado de criptomoedas no mundo a partir de agora. Ele acaba de ser contratado para compor o conselho consultivo mundial da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, e acredita que a regulamentação é o melhor caminho para elevar a confiab...