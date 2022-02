Economia Paralisação no INSS deve atingir 25 mil perícias A portaria estabelece que a nova data do agendamento deve estar disponível para consulta a partir das 13h do dia seguinte ao cancelamento, no site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135

Médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) notificaram o Ministério do Trabalho e Previdência sobre nova paralisação que será realizada nesta terça (8) e quarta (9) em todo o país. Segundo a ANMP (Associação Nacional de Médicos Peritos), cerca de 25 mil perícias agendadas serão afetadas.Aqueles que não forem atendidos devido à paralisação devem ter a p...