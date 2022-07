Economia Parcelamento do IPVA quase dobra depois que número de parcelas passou de 3 para 10, em Goiás Pagamento em parcela única também foi alterado, passando para o segundo semestre a partir de setembro

A procura pelo parcelamento do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) quase dobrou em Goiás, depois que o número de parcelas passou de 3 para 10, no primeiro semestre de 2022. De acordo com a Secretaria de Economia, esse crescimento foi de 94%, saltando de 151 mil para 293 mil o número de veículos que aderiram ao prazo maior. Comparando janeiro a junho de 202...