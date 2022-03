Economia Parlamentares pedem à Justiça suspensão do mega-aumento da Petrobras O Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, com representação em 22 estados, também assina o pedido, além de outras entidades de representação do transporte

A Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, que reúne 235 deputados e 25 senadores, entrou hoje no TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1a. Região) com um pedido de liminar para a suspensão do mega-aumento de combustíveis anunciado nesta quinta-feira (10) pela Petrobras. O Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, com representação em 22 ...