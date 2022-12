Economia Passagens aéreas mais caras adiam ou migram viagens para carros Alta nos bilhetes aéreos faz quem não se programou adiar ou optar pelo carro; levantamento aponta aumento médio de 55%

Os altos preços das passagens aéreas têm feito muita gente repensar a viagem de fim de ano ou de férias. Com os bilhetes custando até dobro do mesmo período do ano passado, as vendas de pacotes nas agências de turismo caíram para até um terço do registrado em dezembro de 2021. Hoje, a passagem chega a representar 70% do custo total da viagem, o que tem levado...