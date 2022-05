Economia Pastagem fica mais seca e desempenho de animais cai

O frio mais intenso tem influência direta sobre a cadeia produtiva do gado de corte. A zootecnista e especialista em Produção Animal da Nutroeste, Carolinne Mota, diz que baixas temperaturas afetam a qualidade da pastagem e o desempenho dos animais. Com o frio, as plantas transpiram mais e secam mais rapidamente, antecipando um efeito do período de seca. A geada ou fr...