Economia Paulo Guedes diz que emendas de relator são usadas para gerar apoio a governo e aprovar reformas Ministro da Economia diz que instrumento já era usado durante o mandato do então presidente da Câmara Rodrigo Maia, antecessor do atual presidente Arthur Lira (PP-AL), mas que não recebia tanta atenção

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta terça-feira (30) que as emendas do relator do Orçamento, por meio das quais o governo de Jair Bolsonaro repassa verbas a parlamentares aliados, são usadas para gerar apoio ao governo e para aprovar reformas. As emendas de relator, que têm pouca transparência sobre que parlamentar foi contemplado com os recursos e para...