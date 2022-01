Economia PEC dos combustíveis é populista e eleitoreira, dizem tributaristas

A tentativa do governo Jair Bolsonaro (PL) de cortar temporariamente os tributos sobre combustíveis e energia elétrica, que também deve incluir impostos estaduais, foi recebida com preocupação por tributaristas.Na visão dos especialistas, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos combustíveis, em elaboração, é uma medida “eleitoreira”, “populista” e irresponsável do pon...