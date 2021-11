Economia PEC dos Precatórios tem cenário indefinido com dúvida de votos na Câmara e no STF A expectativa na Câmara é a de que nada aconteça antes do julgamento virtual do STF sobre o tema, que começa na madrugada desta quarta (9) e vai até o fim da noite no mesmo dia

Até o fim da noite deste domingo (7), o governo ainda não tinha voto suficiente entre deputados para o segundo turno da PEC dos Precatórios, nem voto suficiente no Supremo Tribunal Federal para derrubar a liminar da ministra Rosa Weber contra as emendas de relator, as chamadas RP-9. A expectativa na Câmara é a de que nada aconteça antes do julgamento virtual do STF...