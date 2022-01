Economia Pecuaristas distribuem espetinhos na porta do Bradesco, em Goiânia A ação fez parte de um protesto nacional contra uma campanha publicitária do banco, de cunho ambientalista, que incentivou o fim do consumo de carne bovina às segundas-feiras

Pecuaristas goianos distribuíram hoje cerca de 4 mil espetinhos de carne na porta da agência do banco Bradesco na praça Tamandaré. A ação fez parte de uma manifestação nacional do segmento contra uma peça publicitária divulgada pela instituição financeira em suas redes sociais. A campanha do Bradesco, que incentivava a retirada dos cortes de carne bovina do cardápio à...