Economia Pepsico vende Mabel para a Camil Alimentos Aquisição também inclui outras marcas, como a Toddy, e a fábrica de Aparecida de Goiânia

A Camil Alimentos é a nova proprietária dos biscoitos Mabel e do licenciamento da marca Toddy para cookies. O fechamento do negócio com a Pepsico do Brasil marca a entrada da Camil no mercado de bolachas e biscoitos e também inclui as marcas Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino, além das duas fábricas da Mabel, em Aparecida de Goiânia e em Itaporanga D’Ajuda (SE), q...