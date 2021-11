Economia Pequena indústria espera volta dos negócios, mas desconfia de retomada da economia "Os empresários estão acreditando mais neles, nas empresas deles, nas alternativas que eles têm em mãos e menos nas promessas que são feitas na área econômica", disse Joseph Couri, presidente do Simpi

Há dez meses consecutivos, as micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo enfrentam aumento nos custos de produção. A alta no preço de matérias-primas e insumos é observada por 84% delas, enquanto 50% registram falta desses itens. Ainda assim, a maioria (54%) avalia que o seu negócio ou que o seu setor (53%) vai melhorar nos próximos meses, um otimismo que co...