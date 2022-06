Economia Pequenos lideram no mercado de energia solar Maioria no segmento, número de negócios focados em residências e comércios mais que dobrou nos últimos anos

Impulsionados pelo bom momento do setor, os pequenos negócios têm garantido a expansão do mercado de energia solar entre os municípios goianos. Os números da Junta Comercial de Goiás (Juceg) mostram que as microempresas e as empresas de pequeno porte representam quase a totalidade dos registros da área. As empresas de instalações elétricas saltaram de 3,6 mil registros em 2...