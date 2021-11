Economia Pesquisa aponta que endividamento das famílias atinge maior patamar em quase 12 anos Em setembro deste ano, o índice havia ficado em 74%; em outubro, chegou a 74,6%

O porcentual de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 74,6% em outubro deste ano, maior patamar da série da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em janeiro de 2010. Antes de julho deste ano, a parcela nunca havia superado a marca dos 70%. Desde julho, no entanto, o percentual de endividados no paí...