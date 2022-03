Economia Petróleo tem forte queda com avanço no diálogo entre Rússia e Ucrânia A Rússia indicou que prefere atingir seu objetivo de assegurar a neutralidade da Ucrânia por meio de negociações, segundo declarações da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, nesta quarta (09)

A cotação do petróleo no mercado internacional afundou nesta quarta-feira (9) enquanto avanços no diálogo sobre uma solução para a guerra da Ucrânia reduziam o pânico de investidores, potencializado na véspera pela decisão dos Estados Unidos de proibir a importação da matéria-prima produzida na Rússia. A Rússia indicou que prefere atingir seu objetivo de assegurar a neut...