Estudantes de Direito que buscam vagas de estágio remunerado podem se inscrever a partir desta segunda-feira (29) para a seleção que será realizada pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). O edital foi anunciado na última sexta-feira (26) e oferece 165 vagas, incluindo cadastro de reserva. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1 mil, acrescidos de R$ 100 referente a vale-transporte. O estágio é de 4 horas diárias, sendo 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com opção de turno matutino ou vespertino. O período será de no mínimo 6 meses e, no máximo, 2 anos.

As inscrições poderão ser feitas até dia 6 de setembro, apenas pela internet, pelo site da PGE-GO (www.estagio.procuradoria.go.gov.br). Os candidatos farão provas entre os dias 26 e 28 de setembro. A seleção é para estudantes a partir do terceiro período de curso e precisam estar matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos aprovados devem, necessariamente, ser aprovados na prova escrita discursiva, com a nota mínima de 5,0. O conteúdo programático para a avaliação gira em torno de três disciplinas: Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Os candidatos serão convocados de acordo com a demanda para exercer as suas atividades em órgãos internos da PGE-GO localizados em Goiânia. O resultado com os nomes dos selecionados deve ser divulgado no dia 7 de outubro deste ano.

Leia também:

- MP pede retificação de concurso do Corpo de Bombeiros sobre divisão de vagas por gênero

- Instituto oferece mais de 200 bolsas de estudo a alunos da rede pública