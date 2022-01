Economia PGE se manifesta contra pedido de cartórios para não serem fiscalizados pelo Procon Associação da categoria entrou com pedido de liminar com tutela de urgência após uma autuação aplicada pelo órgão de defesa do consumidor no dia 3 de maio de 2021

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) se manifestou contra pedido da Associação dos Registradores Naturais do Estado de Goiás e Associação de Titulares de Cartórios de Goiás (Anoreg-GO) para que os membros da entidade não sejam fiscalizados pelo Procon Goiás. A manifestação contrária não representa uma decisão sobre o assunto, que será analisado no Judiciário. O POPULA...