Economia PIB de Goiás cresce acima da média do País no 1º trimestre de 2022 Segundo levantamento do Instituto Mauro Borges (IMB), a alta de 4,1% foi motivada pelo bom desempenho dos setores da indústria e de serviços

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,1% no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. A variação ficou acima da média nacional, de 1,7%, pela primeira vez desde o último trimestre de 2020. Segundo levantamento do Instituto Mauro Borges (IMB), o número positivo é motivado pelo crescimento nos setores da indústria e de serviços. Durante todo ...