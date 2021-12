Economia PIB recua 0,1% no 3º trimestre e reforça sinais de estagnação Apesar da alta de 1,1% no setor de serviços, resultado foi puxado para baixo pela queda de 8% na agropecuária e de 9,8% nas exportações

A economia brasileira recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021, frente aos três meses imediatamente anteriores, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta quinta-feira (2º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número veio um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg...