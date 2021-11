Economia Pix completa um ano entre polêmicas sobre segurança e mais de 100 milhões de usuários Até outubro, 348 milhões de chaves estavam cadastradas no Pix

O Pix completa um ano nesta terça-feira (16) e já acumula 112,6 milhões de usuários. Segundo o Banco Central, foi o sistema de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida no mundo. Entre erros e acertos, a nova ferramenta facilitou transferências e viabilizou novos modelos de negócio. Desde o lançamento, o sucesso do Pix foi consolidado entre pessoas físicas, que re...