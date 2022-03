Economia Pix contribui com inclusão, mas explicita desigualdades Com 120 milhões de usuários cadastrados, volume movimentado é proporcionalmente menor nas regiões Norte e Nordeste

Em operação desde novembro de 2020, o Pix já tem números robustos: 120 milhões de usuários cadastrados e recorde de 54,5 milhões de transações em um dia. Apesar de seu poder inclusivo, joga luz sobre as desigualdades econômicas regionais do Brasil.Das mais de 110 milhões de pessoas físicas cadastradas, quase 26 milhões se encontram no Nordeste. No mês de janeiro des...