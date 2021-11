Economia Pix Saque e Pix Troco começam nesta segunda; veja como funcionam Cada usuário do Pix passa a ter direito a oito operações de Saque ou Troco gratuitas por mês

A partir desta segunda (29), usuários do Pix podem sacar dinheiro em estabelecimentos de comércio e serviço por todo o país, através dos serviços de Pix Saque e Troco. No Pix Saque, o cliente faz um Pix através de QR Code ou aplicativo do prestador de serviço e recebe a quantia em espécie. Esse serviço poderá ser ofertado no comércio, nas instituições com rede p...