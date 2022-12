Economia PL vai tentar excluir empréstimos com organismos multilaterais da PEC da transição Partido de Bolsonaro quer que parte dos investimentos em infraestrutura esteja no teto de gastos

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai tentar modificar cinco pontos da PEC (proposta de emenda à Constituição) da transição, que libera ao menos R$ 168 bilhões em despesas para bancar promessas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido quer excluir o dispositivo que retira do teto de gastos as despesas custeadas com recursos de empréstimos com or...