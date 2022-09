Economia Poder público pode contribuir mais com fomento a startups

O Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), incubadora de empresas da UFG, quer ampliar o número de startups atendidas. Atualmente são 12 empresas, ou lotação máxima. O gerente do CEI, Anderson Almeida Dias, lembra que existem três fases no processo: a pré incubação, a incubação e a pós incubação. A primeira etapa trabalha com os projetos de inovação, onde a pessoa a...