Foram abertas nesta sexta-feira (03), as inscrições para o concurso público que oferecerá 141 vagas para o quadro de pessoal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP). A remuneração inicial, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, é de R$ 6.353,13, para o cargo de auxiliar de autópsia e de R$ 12.247,85 para o cargo de perito criminal.

Ao todo, são oferecidas 52 vagas para o cargo de perito criminal de 3ª classe, que exige nível superior, e 89 vagas para auxiliar de autópsia de 3ª classe da SPTC, que exige nível fundamental. De acordo com o edital, um total de 5% das vagas é destinado para candidatos com deficiência.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril de 2023, por meio do portal do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pelo concurso. O valor das inscrições é de R$ 100,00 para o cargo de Auxiliar de Autópsia e de R$ 130,00 para o cargo de Perito Criminal.

Provas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 7 de maio de 2023 para as vagas de perito criminal de 3º classe, e no dia 21 de maio para os candidatos que concorrem ao cargo de auxiliar de autópsia de 3º classe nas cidades de Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso. De acordo com o edital, as demais fases do concurso vão ocorrer somente em Goiânia. A seleção compreende ainda fases com teste de aptidão física, avaliação de vida pregressa e prova de títulos.

Para mais detalhes sobre as atribuições, requisitos e lotação dos cargos do concurso público, os candidatos devem consultar o edital na íntegra, disponível no endereço oficial do concurso, e no portal da Escola de Governo.

